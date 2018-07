"Black Adam" z Dwayne'em Johnsonem wciąż w planach

O tym, że Dwayne Johnson ma wystąpić w komiksowym widowisku DC Comics, mówi się od wielu lat. Aktor ma się wcielić w postać znaną jako Black Adam, lecz ponieważ wciąż ma liczne inne filmowe zobowiązania, wiele osób zaczęło wątpić w to, czy komiksową postacią w ogóle zostanie. Sam Johnson pozostaje zdeterminowany i twierdzi, żenaprawdę powstanie.I to jest w zasadzie jedyna dobra wiadomość dla fanów. Johnson przyznał bowiem, że zdjęcia możliwe będą nie wcześniej niż pod koniec 2019 roku. A to wszystko przez inne projekty. W przyszłym roku ma już bowiem pracować na planie disnejowskiego, a potem w filmie Johnson zapowiada, żepomyślany jest jako samodzielne widowisko, które jednak powstanie w ramach kinowego uniwersum DC Comics. Dlatego też nie wykluczył, że w małym epizodzie pojawi się któryś z bohaterów (a może dwóch) znanych z innych widowisk Warnera i DC. Nie chciał jednak potwierdzić, czy ma na myśli Supermana w wersji Henry'ego Cavilla (o czym od dłuższego czasu spekulują fani i co obaj aktorzy sami na mediach społecznościowych sugerowali).Scenariusz widowiska przygotowuje obecnie Adam Sztykiel ).