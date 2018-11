"Castlevania" przedłużona na 3. sezon

Zbliża się trzeci sezonPo sporym artystycznym sukcesie animowanej serii, Netflix nie wahał się ani chwili. Nie wiadomo na razie, kiedy obejrzymy trzeci sezon - wiemy natomiast, że będzie liczył 10 odcinków.Cykl gier pojawił się na rynku w 1986 roku. Opowiadają one - mówiąc w bardzo dużym skrócie - o narodzinach Drakuli i powstaniu klanu Belmontów - rodziny pogromców wampirów. Belmontowie okazują się ostatnią nadzieją ludzkości. Serial opowiada o przygodach ostatniego członka zhańbionego rodu, który przybywa do Europy Wschodniej, by zgładzić rzeczonego króla wampirów.Scenariusz napisze ponownie Warren Ellis , legendarny twórca komiksów, z kolei gwiazdami dubbingu będą Graham McTavish w roli Drakuli oraz Richard Armitage jako Trevor Belmont. Projektem kieruje Adi Shankar