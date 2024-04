"Gladiator 2" dobrym filmem? Opinie po pokazie testowym stawiają sprawę jasno

Krwawe mordercze małpy, dobry Paul Mescal, świetna Connie Nielsen

Getty Images © Stuart C. Wilson



Spoilery. Co wiemy o fabule filmu "Gladiator 2"?

Zwiastun "Gladiatora"

bardzo potrzebuje przychylności widzów. Widowisko, które pierwotnie miało powstać za 165 milionów dolarów, ostatecznie kosztowało co najmniejDla szefów Paramountu (studia będące aktualnie przedmiotem zakusów różnych inwestorów) to powód do nocnych koszmarów.w 2015 roku (653 mln dolarów na świecie).Po pokazie w Las Vegas powinni być jednak spokojniejsi. Widzowie wyszli z pokazu w Las Vegas zadowoleni. Sceny walk na arenie są ponoć spektakularne. Największe wrażenie robią mordercze małpy. Sekwencja z ich udziałem jest brutalna i naprawdę krwawa.Chwalony jest Paul Mescal , odtwórca głównej roli, a także Connie Nielsen . Niektórzy z widzów są nawet pewni, że aktorka dostanie oscarową nominację.Podobnie jak część pierwsza jest to kino zemsty. Pedro Pascal gra ojczyma bohatera, w którego wciela się Mescal . Kiedy postać Pascala zostaje wysłana na wojnę, żona i matka głównego bohatera zostają zamordowane. Wyrusza wtedy do Rzymu, by zemścić się na osobach odpowiedzialnych.Głównym złym filmu, szarą eminencją i władcą marionetek, jest Denzel Washington . Jego postać zafascynowana jest jednak talentami bohatera.Czyspełni oczekiwania widzów? Przekonamy się w listopadzie.