Brosnan zostanie szpiegiem u twórcy "Warrior Nun"

"A Spy’s Guide to Survival" – co wiemy o filmie?

Pierce Brosnan – ostatnie role

Zwiastun filmu "Fast Charlie"

Fabuła filmu opowiada o emerytowanym szpiegu, który żyje swoim spokojnym, samotnym życiem. Z ukrycia wyciąga go jednak nowy, enigmatyczny sąsiad. Równolegle zaczyna wykopywać na światło dzienne sekrety obu mężczyzn.Reżyser – odpowiadający wcześniej m.in. za seriale " Ghost Wars ", " Bad Blood " i " Continuum: Ocalić przyszłość " – napisze również scenariusz filmu. Historię stworzył wraz ze swoim ojcem Derekiem. Film wyprodukują firmy Reality Distortion Field i Passage Pictures.Projekt zostanie pokazany potencjalnym nabywcom podczas targów branżowych, które jak co roku towarzyszą festiwalowi w Cannes.Irlandzkiego aktora, który na przełomie wieków wcielał się w rolę najsłynniejszego szpiega świata, niedawno mogliśmy oglądać w powstałej dla Netfliksa komedii " Teściowie poszukiwani ". Pojawił się na ekranie u boku Ellen Barkin Michaela Rookera czy Richarda Kinga Wcielił się także w głównego bohatera thrillera " Fast Charlie ", płatnego zabójcę, który wkracza na ścieżkę zemsty. W ubiegłorocznym "" zagrał weterana II wojny światowej, który chce samodzielnie dotrzeć do Francji na rocznicowe obchody lądowania wojsk alianckich w Normandii.Oprócz aktorstwa, Brosnan zajmuje się również malarstwem. W 2023 roku otworzył swoją pierwszą wystawę o tytule "So Many Dreams".