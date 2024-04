Koniec problemów Marvela? "Blade" wkrótce powstanie

Zdjęcia do "Blade'a" już za kilka miesięcy?

Długa droga do realizacji "Blade'a"

Dobrą wiadomością podzielił się Jeff Sneider w podcaście Hot Mic. Otóż twierdzi, że. Co ciekawe, zdjęcia nie będą kręcone w Wielkiej Brytanii (jak to było wcześniej planowane), a wCo to oznacza dla fabuły? Tego niestety Sneider nie ujawnił. Najnowszą wersję tekstu przygotował scenarzysta " Logana Aż trudno w to uwierzyć, alezostał zapowiedziany w czasie Comic Conu w San Diego w 2019 roku. Wtedy wydawało się, że produkcja dość szybko ruszy. Szczególnie po tym, jak ujawniono, że gwiazdą został rozchwytywanyPotem jednak zaczęły się "przygody" ze scenariuszem. Kolejne wersje były coraz bardziej kosmiczne. Do tego stopnia, że w jednej z nich tytułowy Blade został relegowany do postaci trzecioplanowej. W pewnym momencie Ali był tak sfrustrowany, że nawet zrezygnował z udziału w filmie. Marvel jednak bardzo chciał go na gwiazdę produkcji.Ostatecznie Michael Green pojawił się w 2023 roku po tym, jak Kevin Feige zdecydował się skasować poprzednią wersję fabuły zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć. Co przygotował, tego oficjalnie na razie nie wiemy.