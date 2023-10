"Chłopi" robią siano. Świetny wynik kasowy filmu w polskich kinach

Zwiastun filmu "Chłopi"

– podkreśla DK Welchman , odpowiedzialna wspólnie z mężem, Hugh Welchmanem, za scenariusz i reżyserię filmu.– mówi Sean Bobbitt , producent filmu.Film wszedł do kin 13 października. Do 19 października (włącznie) zobaczyło go 307 tysięcy widzów.Powstała już pierwsza anglojęzyczna piosenka do filmu – Katie Melua nagrała z Geoffem Fosterem utwór końcowy pt. "End of Summer".– pisała artystka na swoim Instagramie. –Album z polską ścieżką dźwiękową z filmu, autorstwa L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra, trafi do sklepów 3 listopada nakładem Agora Muzyka. Płytę można zamówić jeszcze przed premierą – link do zakupu. Dla kolekcjonerów dostępna będzie ekskluzywna wersja winylowa (dostępna w późniejszym terminie). Pierwszego singiel z płyty - "Jesień – Tańcuj" ma już niemal 900 tys. odsłon w serwisie You Tube (10 miejsce na karcie "Na czasie" w kategorii muzyka).