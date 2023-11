Box Office Polska: "Chłopi" pierwszą polską premierą roku z milionem widzów

"Chłopi": o filmie

Zwiastun filmu "Chłopi"

to autorska adaptacja powieści opowiadającej o życiu członków społeczności wiejskiej w XIX wieku. Autorzy filmu kładą jednak znaczny nacisk na historię wielkiej namiętności i zakazanej miłości, która prowadzi do waśni i niesnasek.Dwójka reżyserów zebrała ekipę ponad stu malarzy i animatorów, którzy przez cztery lata pracowali nad tym, aby oddać każdy kadr filmowy w formie malarskiej.powstali bowiem najpierw jako film aktorski, a następnie opracowano metodę animacji zamieniającą każdy kadr w małe dzieło sztuki.W obsadzieznaleźli się m.in.:W głównej roli - Jagny - występuje Chłopi " są polskim kandydatem do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". O tym, czy animacja otrzyma nominację przekonamy się 23 stycznia 2024.