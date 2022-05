"Czarne lustro" powraca. Netflix szykuje 6. sezon

Co wiemy o nowym sezonie "Czarnego lustra"?



Fenomen "Czarnego lustra"



Rozmawiamy z twórcami serialu "Czarne lustro



3 2 1 0





Jak informuje dziennik "Variety", trwają prace nad szóstym sezonem kultowego brytyjskiego serialu science fiction " Czarne lustro ". Jego twórcy, Charlie Brooker Annabel Jones , kompletują aktualnie obsadę nowych odcinków. Tak jak trzy poprzednie sezony będzie je można zobaczyć wyłącznie na Netfliksie.Szczegóły kolejnego " Czarnego lustra " są oczywiście trzymane w tajemnicy. Jak udało się jednak ustalić "Variety", szósty sezon będzie liczył więcej odcinków od swojego 3-częściowego poprzednika z 2019 roku. Brooker Jones postanowili także zwiększyć długość epizodów - każda odsłona nowej serii ma być pełnometrażowym filmem. Twórcom zależy, aby wszystkie cechował rozmach godny produkcji kinowych.Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna przyszłość " Czarnego lustra " stała pod znakiem zapytania. Prawa do serialu posiadała bowiem firma Endemol Shine Group, z którą Brooker Jones rozstali się w styczniu 2020 roku, aby podpisać z Netfliksem 5-letni kontrakt na wyłączność warty 100 milionów dolarów. Ów biznesowy ruch nie spodobał się szefostwu Endemol, które nie chciało dłużej realizować " Czarnego lustra " we współpracy ze streamingową platformą. Kiedy jednak przedsiębiorstwo zostało kupione przez Banijay Group, Netfliksowi udało się osiągnąć porozumienie z nowymi właścicielami.Realizowane od 2011 roku " Czarne lustro " to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon - mroczne zwierciadło odbijające codzienność XXI wieku.W gwiazdorskiej obsadzie serialu znaleźli się m.in. Bryce Dallas Howard Pierwsze dwa sezony " Czarnego lustra " powstały dla brytyjskiej telewizji Channel 4. Następnie serial przeniósł się na Netfliksa, dzięki któremu w szybkim tempie stał się międzynarodowym fenomenem. Odcinki "San Junipero" i "USS Callister" otrzymały nagrody Emmy dla najlepszego filmu telewizyjnego.