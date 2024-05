Nowa era! Disney+ i Max w jednej subskrypcji

Zaczyna się nowa era w historii streamingu. Walt Disney Co. i Warner Bros. Discovery właśnie porozumiały się w sprawie zaproponowania Amerykanom rewolucyjnej oferty.



Disney+, Hulu, Max w jednej subskrypcji



Otóż koncerny wprowadzą latem ofertę umożliwiającą wykup jednej subskrypcji na korzystanie z platform Disney+, Hulu i Max. Na razie nie znamy ceny tego pakietu łączonego ani dokładnej daty premiery.



Nowa subskrypcja pozwoli widzom oglądać wszystko, co znajduje się w ofercie tych trzech platform streamingowych. Będzie ją można zamówić z poziomu strony każdej z platform.



Jest to pierwszy przypadek na rynku amerykańskim, kiedy to wielkie usługi VOD różnych film łączą siły, by walczyć o widza.



Jednak proces konsolidacji rozdrobnionej oferty streamingowej w obrębie tych samych podmiotów finansowych trwa już od jakiegoś czasu. Disney oferuje w Ameryce pakiety łączone Disney+, Hulu i ESPN+. Warner zaproponowało wspólną platformę Max łączącą oferty HBO Max i Discovery+. Z kolei Paramount Global połączyło w jedno Paramount+ i Showtime.



Czyżbyśmy byli o krok bliżej od powstanie streamingowego odpowiednika sieci kablowych?