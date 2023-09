"Dawno temu w Warszawie": Jakub Żulczyk napisał kontynuację "Ślepnąc od świateł". Kiedy premiera?

"Ślepnąc od świateł" powraca

"Ślepnąc od świateł": ekranizacja

przyznaje pisarz. –Głównym bohaterem serialowegojest stołeczny diler narkotykowy Kuba. Mężczyzna lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy. Mężczyzna obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Stryja, który – tak jak i on – ma tego samego szefa, Jacka. Jedyną bliską mu osobą jest przyjaciółka Pazina.Kuba jest zmęczony swoim życiem – chciałby od niego uciec, wyjechać gdzieś daleko – kupuje więc dwa bilety w jedną stronę. Wylot za tydzień, do Argentyny. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia, po kilkuletnim wyroku, wychodzi Dario, gangster starej daty. Nieoczekiwanie ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji Kuby z jego dotychczasowym życiem i decyzjami – tymi, które podjął i które jeszcze przed nim. Czy Kuba podejmie walkę z własnymi demonami?Główną rolę wzagrał Kamil Nożyński . Na ekranie partnerują mu m.in. Jan Frycz Żulczyk napisał scenariusz ekranizacji do spółki z Krzysztofem Skoniecznym . Producentką serialu była Izabela Łopuch. W 2019 rokuzdobyło Polską Nagrodę Filmową Orzeł w kategorii "Najlepszy serial".Poniżej możecie obejrzeć naszą rozmowę z Krzysztofem Skoniecznym