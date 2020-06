PODCAST: Mietczyński o miłości do Quentina Tarantino

Pogromca złych polskich filmów. Autor kultowych analiz lektur szkolnych. Przyszły uczestnik "MasterChefa". W nowym odcinku podcastu "Mój Ulubiony Film" Bartek Szczęśniak alias Mietczyński opowiada Łukaszowi Muszyńskiemu m.in. o miłości do Quentina Tarantino , kulisach cyklu "Masochista" oraz obrażalskich filmowcach. Przy okazji zastanawia się, czy środowisko polskich youtuberów to dobry materiał na film.Hasło przewodnie podcastu brzmi:Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu możecie słuchać również na Spotify