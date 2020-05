Bohaterowie "Ślepnąc od świateł" dołączają do Hot16Challenge2

Zapoczątkowana przez rapera Solara akcja Hot16Challenge2 nie tylko nie zwalnia tempa, ale i zatacza coraz szersze kręgi. Swoją zwrotkę zaprezentował właśnie Piorun ( Krzysztof Skonieczny ), czyli jeden z bohaterów megapopularnego serialu HBO " Ślepnąc od świateł ". W teledysku gościnnie pojawił się również grany przez Jana Frycza gangster Dario.Hot16Challenge2 to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Sequel słynnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z Hot16Challenge2 ruszyła zbiórka - Beef z koronawirusem #hot16challenge dla siepomaga.pl . Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem.W przeciwieństwie do pierwszego Hot16Challenge z 2014 roku druga odsłona szybko wykroczyła poza środowisko hip-hopowe, stając się internetowym fenomenem. Swoje zwrotki nagrali m.in. Dawid Podsiadło Kuba Wojewódzki , a nawet prezydent Andrzej Duda. Ślepnąc od świateł " to ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka. Kuba (debiutujący Kamil Nożyński ) to znany warszawski diler. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy. Mężczyzna obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Stryja ( Janusz Chabior ), który – tak jak i on – ma tego samego szefa, Jacka (Robert Więckiewicz). Jedyną bliską mu osobą jest przyjaciółka Pazina ( Marta Malikowska ). Kuba jest zmęczony swoim życiem - chciałby od niego uciec, wyjechać gdzieś daleko - kupuje więc dwa bilety w jedną stronę. Wylot za tydzień, do Argentyny. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia, po kilkuletnim wyroku, wychodzi Dario ( Jan Frycz ), gangster starej daty. Nieoczekiwanie ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji Kuby z jego dotychczasowym życiem i decyzjami - tymi, które podjął i które jeszcze przed nim.