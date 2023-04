Borys Szyc jako "Czuły" na pierwszych zdjęciach z "Warszawianki". Kiedy serial trafi na SkyShowtime?

Borys Szyc

O czym opowiada "Warszawianka", pierwsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime?

Zobacz pierwsze zdjęcia z "Warszawianki"

Borys Szyc

Borys Szyc i Milena Goździela

Borys Szyc i Milena Goździela

Borys Szyc i Piotr Polak

Maja Pankiewicz i Borys Szyc

Marianna Zydek

Zofia Wichłacz

to pierwsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime. Serial na podstawie scenariuszawyreżyserował. W roli głównej. Produkcja zadebiutuje już w czerwcu w serwisie SkyShowtime.SkyShowtime ogłosiło dzisiaj, że pierwszy polski serial oryginalnyzadebiutuje w serwisie już w czerwcu. Produkcja liczy jedenaście 40-minutowych odcinków.Serial opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich.Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta., autor scenariusza, tak mówi o serialu: