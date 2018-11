BIULETYN: Nie żyje producent filmowego cyklu "Resident Evil"

Getty Images © David M. Benett



Nie żyje Samuel Hadida , francuski producent filmowy odpowiedzialny za powstanie cyklu. Miał 64 lata. [za: The Hollywood Reporter]Jonny Sun napisze scenariusz filmu familijnego łączącego grę żywych aktorów z animacją. Projekt nosi tytuł. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że obraz będzie czerpał z tradycji ludowej Chin. [za: Deadline]Powstanie pełnometrażowa wersja filmów krótkometrażowego Javiera Gullóna . Jest to historia grupy dziennikarzy, którzy otrzymują zaproszenie do leżącego na uboczu ośrodka, gdzie mają być świadkami przełomowego odkrycia naukowego. Na miejscu zostają jednak zmuszeni do konfrontacji z eksperymentem, który grozi zniszczeniem ludzkiej rasy. [za: The Hollywood Reporter]doczeka się kontynuacji. Szczegóły fabuły nie są znane. Podstawę scenariusza stanowić będą powieści Jenny Han . [za: Collider] Mario Casas zostali gwiazdami nowego filmu Netfliksa w języku hiszpański. Obraz nosi tytułi zdjęcia do niego już rozpoczęły się w Barcelonie. Jest to historia mężczyzny, który zaczyna śledzić parę mieszkającą w domu kiedyś należącym do jego rodziny. [za: The Hollywood Reporter] Common został producentem serialu limitowanego. Fabuła inspirowana będzie książką antropolożki Zory Neale Hudson. Opisała w niej historię Cudjoe Lewisa, który trafił do Stanów Zjednoczonych w 1860 roku na statku Clotilda specjalizującym się w przemycaniu niewolników na amerykańskie Południe (import niewolników był od 1808 roku zakazany). Cudjo Lewis pod koniec życia opowiedział o swoich doświadczeniach Hudson. [za: The Hollywood Reporter]