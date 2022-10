"EMIGRACJA", nowy serial CANAL+ Polska, na zdjęciach w Londynie! Co słychać na planie serialu?

Zdjęcie: Przemek Pączkowski



Dzikie plenery Puszczy Kampinoskiej, odpowiadające szalonym przygodom bohaterów, Dni Agrestu w Grójcu oraz Londyn – charakterystyczna metropolia, w której dzieje się lwia część akcji serialu. Trwają intensywne prace na planie zdjęciowym " EMIGRACJI ", adaptacji bestsellerowej książki Malcolma XD. Premiera nowej produkcji CANAL+ Polska już wiosną przyszłego roku.Mnogość lokacji, wyjątkowa i bogata obsada aktorów wcielających się we freaków z powieści Malcolma XD oraz towarzyszący ekipie filmowej dobry humor – tak wyglądają prace na planie serialu " EMIGRACJA ". Twórcy produkcji wiernie oddają pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji i absurdalnych sytuacji fabułę bestsellera autora, którego prawdziwa tożsamość cały czas pozostaje zagadką., mówi Tomasz Włosok , odtwórca głównej roli.Główną rolę w serialu odgrywa tętniący życiem tygiel kulturowy i jedna z największych europejskich metropolii – Londyn. Ekipa zdjęciowa pojawiła się w różnych charakterystycznych, ale nie tylko, dla tej stolicy lokacjach. Kluczem było jak najlepsze oddanie klimatu miasta, nie koncentrując się tylko na tych miejscach, które są najchętniej odwiedzane przez turystów., mówi Dorota Kośmicka , producentka kreatywna Jake Vision DGA Studio. EMIGRACJA " to adaptacja bestsellerowej książki Malcolma XD, najbardziej tajemniczej postaci polskiego internetu. To historia dwóch nieco szalonych chłopaków, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego miasteczka, gdzie największą atrakcją są coroczne obchody Dni Agrestu i wyjazdu zarobkowego do Londynu. Powiedzenie jednak, że trasa nie idzie zgodnie z planem byłoby bardzo łagodnym określeniem tego co się później dzieje. Bohaterowie już na samym początku rozdzielają się w wyniku zakrapianej imprezy. Dalsza podróż utkana jest plejadą cudacznych postaci. Widz znajdzie wśród nich: tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów czy pracowników klubu go-go.Reżyserem 10-odcinkowego serialu jest Łukasz Kośmicki (" KLANGOR "), który wraz z Malcolmem XD jest współautorem scenariusza na podstawie książki. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka . Oprócz grających główne role Tomasza Włosoka Michała Balickiego , w obsadzie znaleźli się również: Paulina Gałązka Premiera " EMIGRACJI " wiosną 2023 r. na kanale CANAL+ Premium oraz platformie CANAL+ online