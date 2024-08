Harry Bradbeer ("Fleebag") za sterami "Eight Perfect Murders". Co wiemy o filmie?

Co wiemy o "Eight Perfect Murders"?

Skąd Harry'ego Bradbeera? "Fleabag" w programie Serial Killers

"Eight Perfect Murders" tohistoria Malcolma Kershawa, właściciela księgarni w Bostonie. Jako miłośnik gatunku przed laty stworzył listę listę ośmiu książek z najtrudniejszymi do rozwiązania zagadkami kryminalnymi. Pewnego dnia do jego drzwi puka agent FBI prowadzący śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który popełnia kolejne zbrodnie, inspirując się stworzonym przez Malcolma rankingiem. Bohater szybko zaczyna rozumieć, że zabójca prowadzi z nim grę grożącą ujawnieniem tajemnic, których nigdy nie chciałby wyjawić.Reżyser Harry Bradbeer tak skomentował projekt: Harry Bradbeer najlepiej znany jest jako reżyser serialu " Fleabag ". Pilotażowy odcinek pierwszego sezonu przyniósł mu nagrodę Emmy. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym o drugim sezonie rozmawiają Jakub Popielecki i Gosia Steciak:W CV Harry'ego Bradbeera znajdziemy też takie seriale jak " Sugar Rush ", " Dickensiada " czy " Obsesja Eve " oraz dwie części młodzieżowego kryminału " Enola Holmes " z Millie Bobby Brown w tytułowej roli.