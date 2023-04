Marvel nie zaskoczy? Galactus i Srebrny Surfer kontra Fantastyczna Czwórka

Galactus wrogiem Fantastycznej Czwórki?

Kim są Galactus i Srebrny Surfer?

Zwiastun filmu "Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera"

Jeff Sneider twierdzi, że słyszał, jak reżyserMatt Shakman marzy o prawdziwie kosmiczny widowisku. Dlatego też chce sięgnąć po doskonale znanych przeciwników superbohaterów, czyliFilm ma również klimatem odwoływać się do lat 60. ubiegłego wieku, czyli okresu narodzin komiksowych superzłoczyńców. Galactus Silver Surfer pojawili się bowiem na kartach komiksów Marvela w marcu 1966 roku w 48. zeszycieSneider wypowiedział się również na temat zmiany scenarzysty projektu. Jego zdaniem tekst przygotowany przez Jeffa Kaplana Iana Springera był dobry. Jednak Kevin Feige Matt Shakman chcieli go wznieść na wyższy poziom i dlatego zdecydowali się, by przerobił go scenarzysta Galactus jest jedną z najważniejszych postaci stworzonych w czasach komiksowej Srebrnej Ery. To istota o boskich mocach, która zdolna jest wysysać całe planety z życiodajnej energii. W 2009 roku w rankingu IGN na największych komiksowych złoczyńców zajął piąte miejsce. Srebrny Surfer jest postacią silnie powiązaną z Galactusem . Jest jego heroldem. Przyjmując tę rolę uratował swoją rodzinną planetę przed losem, jaki Galactus zamierzał jej zgotować. Srebrny Surfer pojawili się już na dużym ekranie. Było to w widowisku zz 2007 roku. Co prawda Galactus pojawia się w dość niekonwencjonalnej formie. Było to spowodowane planami, by w pełni pokazać jego moc w planowanym spin-offie.Z projektu jednak nic nie wyszło, ponieważzostały źle przyjęte przez fanów. Kosztujące co najmniej 130 milionów dolarów widowisko zdołało zarobić na świecie zaledwie 300 milionów dolarów. 20th Century Fox zdecydowało się więc przerwać serię.