Srebrna Surferka powróci w kolejnych filmach Marvela? Film solowy na horyzoncie?

W ilu filmach Marvela zagra Julia Garner?

Kim jest Shalla-Bal?

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zwiastun

Reporter Daniel Richtman twierdzi, żeCzy będzie to grana przez Julię Garner , która zadebiutuje w " Pierwszych krokach "? A może w uniwersum Marvela pojawi się również klasyczny Silver Surfer,? Kto wie, możliwe, że Shalla-Bal i Norrin Rad pojawią się we wspomnianym solowym filmie we dwójkę. W komiksach łączył ich swego czasu romans.Na chwilę obecną to oczywiście jedynie plotki. Oczywiście oryginalna wersja Silver Surfera pojawiła się w jednej z poprzednich kinowych wersji przygód super bohaterskiej drużyny, filmie " Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera " z 2007 roku.. Debiutowała w pierwszym numerze komiksu "Silver Surfer" z 1968 roku. Wtedy była ukochaną Norrina Radda. Kiedy Galactus szykował się do zniszczenia ich planety, Norrin Radd wybłagał ocalenie życia Shalli-Bal w zamian za służbę. Tak w komiksach Norrin Radd stał się Srebrnym Surferem.Premiera filmu 25 lipca.