"Gambit" będzie komedią romantyczną?

Projektprzechodzi przez ręce kolejnych reżyserów, ale wciąż nie może ruszyć z miejsca. Spin-off seriiporzucili już Rupert Wyatt Gore Verbinski . Teraz film otrzymał nową datę premiery - 13 marca 2020 - i wygląda na to, że studio Fox ma na niego nowy pomysł.Producent Simon Kinberg zapowiedział, że będzie to inna wersja projektu od tej, nad którą pracowali poprzedni twórcy.Widowisko ma przedstawić wydarzenia, które doprowadziły do "przemiany" bohatera w sławnego Gambita. Jest on stosunkowo młodą postacią w komiksowym świecie Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku w zeszycie "Uncanny X-Men" nr 14. Remy Etienne LeBeau pochodzi z Nowego Orleanu i jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa. Porwany ze szpitala, był wychowany przez klan LeBeau, którego członkowie wierzyli, że jest dzieckiem z proroctw zapowiadającym zjednoczenie gildii złodziei i zabójców. Na ślubie z wnuczką przywódcy gildii zabójców został wyzwany na pojedynek przez brata swojej żony. Zabił go, za co został wygnany. Tak rozpoczęły się jego wojaże po świecie, podczas których spotkał Storm i trafił do X-Men.W roli Gambita mamy zobaczyć Channinga Tatuma