"God of War": prace nad serialem wstrzymane. Co się stało?

"God of War": Prime Video niezadowolone z pracy scenarzystów

Zwiastun gry "God of War"

Wszystko dlatego, że odpowiedzialni dotąd za realizację showrunner Rafe Judkins (" Koło czasu ") oraz producenci wykonawczy Hawk Ostby Mark Fergus pożegnali się z serialem. Zespół zdążył napisać scenariusze kilka odcinków, ale nie spodobały się one szefostwu platformy oraz studiu Sony Pictures Television.Aktualnie trwają poszukiwania nowych scenarzystów. Oznacza to, że przed serialowym " God of War " jeszcze długa droga na ekran.Pierwsza odsłona wirtualnego pierwowzoru trafiła do sprzedaży w 2005 roku. Fabuła serialu miała być oparta na grze z 2018 roku. Kratos , czyli tytułowy bóg wojny, po krwawych wydarzeniach w starożytnej Grecji postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgardu. Kiedy jego ukochana żona umiera, wraz z synem wybiera się w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie i rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Dziewięciu Królestw.