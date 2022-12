Będzie hit? Prime Video szykuje serialową adaptację popularnej gry

Co wiemy o serialu "God of War"?

O "God of War: Ragnarok", najnowszej odsłonie hitu PlayStation

Amazon Prime Video zrealizuje na serial na podstawie popularnej serii gier na PlayStation. "God of War" zadebiutuje jednocześnie w ponad 240 krajach na całym świecie. Nad projektem pracują Sony Pictures Television i Amazon Studios przy współpracy z PlayStation Productions.Bohaterem serialu "God of War" będzie Kratos, tytułowy bóg wojny. Po krwawych wydarzeniach ze starożytnej Grecji, którym patronował, postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgard. Kiedy jego ukochana żona umiera, wraz z synem wybiera się w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie i rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Kratos szybko uświadamia sobie, że ich wspólna podróż będzie pełną niebezpieczeństw misją. Nie tylko wystawi ona na próbę jego więź z synem, ale też zmusi go, by stanął do walki o losy świata z nowymi bogami i potworami.Scenariusz serialu "God of War" napiszą Mark Fergus Hawk Ostby , którzy mieli już okazję współpracować przy filmie " Ludzkie dzieci ". Rafe Judkins (" Koło czasu ") będzie pełnił obowiązki showrunnera.Kratos i Atreus odbywają podróż w głąb Dziewięciu Światów w poszukiwaniu odpowiedzi, podczas gdy siły Asgardu przygotowują się do wojny. W trakcie podróży przyjdzie im przemierzać zapierające dech w piersiach krajobrazy znane z kart mitów, zjednywać sobie sojuszników pochodzących z różnych światów i stawiać czoła przerażającym wrogom, takim jak skandynawscy bogowie i potwory. Widmo Ragnaröku sprawia, że Kratos i Atreus muszą zdecydować, co jest dla nich ważniejsze: bezpieczeństwo ich rodziny czy los wszystkich światów…Zobaczcie zwiastun: