Tylko nie to: serial "God of War" będzie "stał na własnych nogach"

"God of War" - jaką będzie adaptacją?

Jak informowaliśmy przed kilkoma dniami Amazon Prime Video zrealizuje serial " God of War " na podstawie popularnej serii gier na PlayStation. Portal Collider miał okazję porozmawiać o produkcji z Vernonem Sandersem - szefem telewizyjnego działu Amazon Studios. Jak wynika z jego słów, twórcy serialu mają pozostać wierni cyfrowemu oryginałowi. Cokolwiek to znaczy w kontekście tego, że rezygnują z "greckiego" etapu dziejów Kratosa i rozpoczynają przygodę od siódmej gry serii.- uspokaja fanów Sanders.Z dalszej części rozmowy wynika, że owym "rdzeniem" jest oczywiście przedstawiona w sequelu/miękkim rebootcie oryginalnej trylogii relacja Kratosa z jego synem, Atreusem."God of War" - co (jeszcze) wiemy o produkcji?Bohaterem serialu " God of War " będzie Kratos, tytułowy bóg wojny. Po krwawych wydarzeniach ze starożytnej Grecji postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgardu. Kiedy jego ukochana żona umiera, wraz z synem wybiera się w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie i rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Dziewięciu Królestw. God of War " zadebiutuje jednocześnie w ponad 240 krajach na całym świecie. Nad projektem pracują Sony Pictures Television i Amazon Studios przy współpracy z PlayStation Productions.Scenariusz serialu " God of War " napiszą Mark Fergus Hawk Ostby , którzy mieli już okazję współpracować przy filmie " Ludzkie dzieci ". Rafe Judkins (" Koło czasu ") będzie pełnił obowiązki showrunnera.