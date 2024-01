Daisy Ridley nie wróci jako Rey? LucasFilm podobno blokuje produkcję

LucasFilm kłóci się ze scenarzystą. Steven Knight opuści projekt?

Co się dzieje w LucasFilm?

Zwiastun serialu "The Mandalorian"

został ogłoszony dwa lata temu i bardzo długo wydawało się, że będzie pierwszym widowiskiem kinowym ze świata Gwiezdnych Wojen od czasu zakończenia nowej trylogii w 2019 roku.Projekt nie ma jednak łatwej drogi. Pierwotnie za fabułę filmu odpowiadali Damon Lindelof Justin Britt-Gibson . Zrezygnowali jednak z niego na początku ubiegłego roku.To wtedy do przygotowania fabuły został zatrudniony Steven Knight . Niestety portal World of Reel donosi, że Knight dostał tyle uwag, że łatwiej było zacząć pracę od zera niż przerabiać tekst.. Zdjęcia do niej planowe są na jesień.W efekcie wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, żeTymczasem niedawno fani Gwiezdnych wojen zostali zaskoczeni informacją, że pierwszym filmem pełnometrażowym od 2019 roku będzieWydaje się, że ta decyzja zaskoczyła też niektórych twórców serialu. W sieci pojawiają się bowiem informacje o tym, że zanim zaczęto prace nad filmem, scenarzyści zdążyli już napisać całkiem sporo materiału do planowanego wcześniej czwartego sezonu serialu. Zapewne teraz te teksty stanowić będą podstawę fabuły filmu.