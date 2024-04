Scenarzysta "Andora" szykuje kinowe widowisko "Star Wars"

Nadchodzi "Star Wars: Dawn of the Jedi"

Nie, nie chodzi wcale o film z Daisy Ridley Rey . Wszystko wskazuje na to, że szybciej do produkcji trafi widowisko kryjące się pod roboczym tytułemJest on również pomysłodawcą fabuły. A teraz dowiedzieliśmy się, kto pomoże mu w przygotowaniu scenariusza. Angaż otrzymałFani Gwiezdnych wojen znają to nazwisko doskonale. Willimon pracował bowiem przy serialu Willimon jest oczywiście najlepiej znany z serialu Netfliksa. Ma też na swoim koncie nominację do Oscara zaSzczegółysą trzymana w tajemnicy. Wiadomo jednak, że a. W jednym z wywiadów Mangold wspominał, że inspiracją dla niego są wielkie biblijne hollywoodzkie widowiska w styluNie wiemy też, kiedytrafi do kin. James Mangold pracuje aktualnie nad filmem o Bobie Dylanie z Timothée Chalametem . Niektórzy spodziewają się, że po zakończeniu prac nad nim skupi się właśnie na widowisku dla Lucasfilm.