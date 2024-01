"Star Wars". Film w rozsypce, a Daisy Ridley dostaje grube miliony za powrót jako Rey Skywalker

Scenariusza brak, ale Daisy Ridley ma kontrakt na grube miliony

Trudna droga do realizacji "Star Wars: New Jedi Order"

Jak podawał kilka dni temu portal World of Reel, project został wstrzymany i nie wiadomo, kiedy prace nad nim ruszą. A wszystko przezJak jednak donosi Sneider,Dlatego też, mimo wszystkich wewnętrznych turbulencji, chce sobie zagwarantować obecność odtwórczyni Rey . Dlatego też studio zaproponowało aktorce bardzo sowite wynagrodzenie - ażrodzi się w olbrzymich bólach. Przez pewien czas mówiło się, że będzie to pierwsze kinowe widowisko od czasu zakończenia nowej trylogii w 2019 roku.Pierwsze opóźnienia nastąpiły przed rokiem. To wtedy Damon Lindelof Justin Britt-Gibson po przygotowaniu wstępnej wersji scenariusza opuścili projekt. LucasFilm szybko znalazło następcę, którym został właśnie Steven Knight Niestety zmiana nic nie przyspieszyła. Tekst, który przygotował Knight , został mu zwrócony z taką liczbą uwag, że po prosty łatwiej było go wyrzucić do kosza i zacząć od nowa. W teorii Knight wciąż pracuje nad fabułą. W praktyceDopieszcza na razie jego scenariusz, by jesienią móc wejść na plan.