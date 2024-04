Oficjalnie bez "Gwiezdnych wojen" w 2025 roku! Disney aktualizuje kalendarz premier

Kinowe "Gwiezdne wojny" dopiero w 2026 roku. Czy odczarują miesiąc "przeklęty" przez "Hana Solo"

Kiedy do kin trafią "Toy Story 5", "TRON: Ares" i inne superprodukcje Disneya?

Zwiastun filmu "Han Solo"

Disney oficjalnie ogłosił, że. Nie jest to zaskoczenie. O tej dacie mówiło się już wcześniej.Będzie to weekend ze świętem Memorial Day. Kiedyś termin ten był często wykorzystywany przez filmy z uniwersum Star Wars . Ostatnim był jednak " Han Solo: Gwiezdne wojny - historie ", który sprzedał się tak słabo, że Lucasfilm zrezygnowało w ogóle z kontynuowania spin-offów z cyklu "Gwiezdne wojny - historie".będzie pierwszym kinowym widowiskiem ze świata Gwiezdnych wojen od czasu " Skywalkera. Odrodzenie " z 2019 roku. Film stanowić będzie kontynuację serialu " The Mandalorian ".Disney potwierdził też daty premier kilku innych produkcji.do amerykańskich kin trafi, czarna komedia z Amy Adams premierę będzie miał thriller szpiegowski, którego gwiazdą jest Rami Malek . Film miał pierwotnie trafić do kin w listopadzie 2024 roku.zadebiutuje w Ameryce. Gwiazdą produkcji jest Jared Leto Z koleiroku do kin wejdzieopóźni się o rok. Premiera została przesunięta na. Powodem jest premiera animowanejw listopadzie tego roku. Ten film miał pierwotnie być serialem na Disney+, ale Bob Iger był projektem tak zachwycony, że zmieniono go w film kinowy.