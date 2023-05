Helen Mirren jako Rey! Tak mogły wyglądać "Gwiezdne wojny"

Co wiemy o niedoszłym filmie "Star Wars" od Damona Lindelofa?

Daisy Ridley powróci jako Rey. Nie będzie jednak główną postacią?

Zwiastun widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Jak wiadomo, jeden z nowych filmów kinowych w świecie Gwiezdne wojny przygotować miał twórca serialu Damon Lindelof we współpracy z Justinem Brittem-Gibsonem . Panowie zostali odsunięci od projektu, czego internet nie może przeboleć. W związku z tym, co chwilę dostajemy nowe informacje na temat projektu i okoliczności zwolnienia. Najświeższych rewelacji dostarczył Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic".Jak donosi Sneider,Z tego też powodu powrót Daisy Ridley był raczej wykluczonych (chyba że pojawiłaby się w retrospekcjach). Zamiast niej. Aktorka ostatnio lubi grywać w wysokobudżetowych produkcjach. Dopiero co widzieliśmy ją w. Ma też na swoim koncie udział w kasowej serii Mirren ostatnio zagrała też u boku gwiazdy Gwiezdnych wojen Harrisona Forda w serialu. Niestety twórcy nie zdążyli jej zapytać, czy byłaby zainteresowana, bo zostali zwolnieni.Sneider ujawnił również, że(mężczyzny i kobiety), tym samym rozpoczynając odbudowę Zakonu Jedi. Sneider twierdzi także, że do ról Padawanów zamierzano zatrudnić przedstawicieli mniejszości etnicznych.Jak wiadomo, obecnie nad niezatytułowanym widowiskiempracuje Steven Knight . Zaś reżyserką jest Sharmeen Obaid-Chinoy Daisy Ridley powróci w roli Rey Akcja tego widowiska ma rozgrywać się 15 lat po wydarzeniach z filmu. Pomysł odbudowy przez Rey Zakonu Jedi wciąż wydaje się aktualny.Jeff Sneider twierdzi jednak, że sama. Przypadnie jej raczej rola, którą w przeszłości pełnił na przykład Obi-Wan Film jest jeszcze daleki od rozpoczęcia zdjęć. Nie jest więc pewne, czy to jest to widowisko, które ma wyznaczoną datę premiery na grudzień 2025 roku.