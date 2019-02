"Jak pies z kotem" na Blu-ray i DVD

to pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości. Jej bohaterami są bracia - filmowcy Andrzej Janusz Kondratiukowie . Pierwszy był autorem obsypanych nagrodami filmówczy. Drugi zapisał się w historii polskiego kina jako twórca komediioraz. Gdy starszy z braci Andrzej ( Olgierd Łukaszewicz ) nagle zachorował, młodszy ( Robert Więckiewicz ) pomimo różnic i muru nieporozumień jaki przez lata wyrósł między nimi, podjął się opieki nad potrzebującym. Nieświadomie uruchamiając lawinę wydarzeń, która zmieniła życie nie tylko jego, ale również jego najbliższych.to oparta na faktach tragikomedia wyreżyserowana przez Janusza Kondratiuka na podstawie scenariusza napisanego przez niego we współpracy z Dominikiem W. Rettingerem. W role braci Kondratiuków wcielili się Robert Więckiewicz ), Olgierd Łukaszewicz ), a partnerują im Bożena Stachura ) i Aleksandra Konieczna ).Scenariusz filmupowstał na podstawie autentycznych wydarzeń, jakie stały się udziałem Andrzeja i Janusza Kondratiuków oraz ich najbliższych. Co ciekawe, Janusz Kondratiuk nagrał wiele ze swoich rozmów z bratem a ich zapis trafił bezpośrednio do scenariusza.– zachwyca się Olgierd Łukaszewicz odtwarzający rolę Andrzeja.O czym jest ten film?– opowiada Bożena Stachura Swoją premierę filmmiał podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2018 roku, gdzie zdobył dwie nagrody: za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą dla Aleksandry Koniecznej oraz za najlepszą drugoplanową rolę męską dla Olgierda Łukaszewicza . Film został również wyróżniony Złotą Taśmą – nagrodą przyznawaną przez Koło Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.ZwiastunMaking of