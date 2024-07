"Jestem legendą 2" w rękach reżysera nowych "Transformers"

Steven Caple Jr. porzuci świat "Transformers"?

Portal Deadline zaznacza, że rozmowy są na bardzo wczesnym etapie i na razie żadna umowa nie została podpisana. Jeśli jednak Caple Jr. jest kandydatem na stanowisko reżysera, to może to oznaczać, że nie nakręci planowanego sequela " Przebudzenia bestii ".będzie kontynuacją filmu "Jestem legendą" z 2007 roku. Oryginał opowiadał historię Roberta Nevielle'a, naukowca i ostatniego człowieka na Ziemi, walczącego w Nowym Jorku z agresywnymi potworami, w których ludzi zamienił dziwny wirus.Grający Roberta Will Smith powróci w kontynuacji. Oznacza to więc, że twórcy zamierzają zignorować kinowe zakończenie filmu i sequel będzie bazował na alternatywnym zakończeniu z wydania DVD/Blu-ray, w który Robert przeżył.W obsadzie będzie również. Jego rola nie została ujawniona. Za scenariusz odpowiada współautor oryginału