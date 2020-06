"Krzyk 5" ze wsparciem Paramountu. Premiera w przyszłym roku

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Spyglass Media Group szykuje się do produkcji filmu " Scream 5 " stanowiącego reboot/sequel cyklu slasherów " Krzyk ". Teraz okazuje się, że studio otrzyma wsparcie Paramount Pictures. Hollywoodzka wytwórnia wspomoże proces produkcyjny i zajmie się dystrybucją filmu. Premiera piątej części " Krzyku " planowana jest na 2021 roku.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że ma to być oryginalna historia. Znajdą się w niej jednak odniesienia do wcześniejszych części chociażby dlatego, że w obsadzie jest już David Arquette jako Dewey. Podobno prowadzone są również rozmowy z Neve Campbell , która grała Sidney Prescott.Za kamerą nowej części staną Matt Bettinelli-Olpin Tyler Gillett (" Zabawa w pochowanego "), a jej scenariusz napisali James Vanderbilt