"Lilo i Stitch": debiutantka Maia Kealoha zagra Lilo. Film powstaje dla Disney+

źródło: Instagram



Kto odpowiada za nową wersję "Lilo i Stitcha"?



"Lilo i Stitch": disneyowski klasyk



W wytwórni Disneya trwają prace nad aktorską wersją klasycznej animacjiz 2002 roku. Właśnie dowiedzieliśmy się, że rolę Lilo otrzymała debiutantkaRealizowany dla serwisu streamingowego Disney+ film wyreżyseruje, autor nominowanego do Oscara " Marcela Muszelki w różowych bucikach ". Scenariusz napisał Chris Kekaniokalani Bright . Stanowiska producentów piastują Dan Lin oraz Jonathan Eirich . Pierwszym ogłoszonym członkiem obsady byłznany najlepiej z trylogii " Kac Vegas ".Lilo to pełna uroku pięciolatka, która mieszka na Hawajach. Dziewczynka jest sierotą wychowywaną przez starszą siostrę. Pewnego dnia na drodze bohaterki staje Stitch - przybysz z odległej galaktyki. Jest on przedziwną istotą, która ma w sobie ogromną potrzebę niszczenia. Lilo przygarnia go i obiecuje chronić przed niebezpieczeństwem. Dzięki jej pomocy kosmita zmieni swoje życie i wyobrażenie o świecie. Oryginał zarobił na całym świecie ponad 270 milionów dolarów. W kolejnych latach doczekał się również cyklu sequeli zrealizowanych z myślą o rynku kina domowego, a także kontynuacji w postaci serialu animowanego.