Box Office USA: Karate kto? W kinach liczą się tylko Lilo i Stitch

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 30 maja - 1 czerwca 2025



Mocno trzyma się nowość od Disneya. Niedzielne szacunki dają mu aż 63 mln dolarów. A to oznacza, że po 10 dniach wyświetlania będzie to jużz łączną kwotą w wysokości 280 milionów dolarów. To. Ba, jest to lepszy wynik od końcowego osiągnięcia oryginału na całym świecie (245,8 mln dolarów).Niespodziewanie na drugim miejscu utrzymało się widowisko akcji. Film wykorzystał słabość nowości Sony zarabiając solidne 27,3 mln dolarów. Tym samym jest to siódma premiera tego roku, która w amerykańskich kinach zgromadziła ponad 100 milionów dolarów.Aktualnie na konciejest 122, 6 mln dolarów.– 124,8 mln dolarów. W teorii więc nowe widowisko jest sukcesem. W praktyce niestety jest inaczej. A wszystko przez rozdęty do nieprzyzwoitych rozmiarów budżet.Dopiero na trzecim miejscu wylądowała pierwsza z dużych nowości –. Jeszcze nie tak dawno prognozowano otwarcie na poziomie 35 milionów dolarów. Rzeczywistość okazała się okrutna. Sony teraz twierdzi, że film zgarnie na dzień dobry 21 mln dolarów. Jak jednak donosi portal Deadline, większość uważa tę kwotę za pobożne życzenie. Realnie otwarcie ma wynieść w okolicach 19 milionów dolarów.Niezależnie od tego, czy Sony ma rację czy nie, otwarcieto ledwie cień tego, co zgarnął remake z 2010 roku. Tamtenw pierwszy weekend zarobił 55,7 mln dolarów.Twórcynie powtórzyli sukcesu. Ich nowy horror –– zaliczył co prawda jedno z lepszych otwarć studia A24 w tym roku, niemniej jednak to tylko 7,1 mln dolarów. Ich poprzedni film wystartował z wynikiem 10,4 mln dolarów.Honor premier został obroniony przez Wesa Andersona . Jegopojawił się w sześciu kinach, w których zarobił 570 tysięcy dolarów. W przeliczeniu na kino jest to 95 tysięcy dolarów, co jestTymczasem w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla jednej nowości – transmisji koncertu koreańskiego artysty J-Hope. W amerykańskich kinach przyniosła ona 939 tysięcy dolarów.Wspomniany wyżejtrafi w najbliższy piątek do szerokiej dystrybucji. O widza powalczą także: horroryoraz film akcji