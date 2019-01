"Luther V" - cały sezon dostępny w HBO GO

Piąty sezon serialu o pracującym w londyńskiej policji detektywie, który tropi z pełnym zaangażowaniem groźnych przestępców, jest dostępny w całości w HBO GO.Kiedy na londyńskich ulicach rodzi się nowy koszmar, John Luther ( Idris Elba ) musi po raz kolejny zmierzyć się z głębią ludzkiej deprawacji. Seria zuchwałych zabójstw sprawia, że Luther i zrekrutowana przez niego detektyw Catherine Halliday ( Wunmi Mosaku ) zostają wciągnięci w skomplikowaną, morderczą intrygę, która zdaje się być skonstruowana tak, aby chronić korupcyjną plątaninę. Sprawa jak nigdy wcześniej przybliża bohatera do natury prawdziwego zła. Zmuszony jest również stawić czoła duchom z przeszłości. Staje przed wyborem - kogo chronić, a kogo poświęcić. Niezależnie jednak, jaką decyzję podejmie, będzie ona miała druzgocące konsekwencje dla jego otoczenia.Brawurowo skonstruowany psychologiczny serial kryminalny, którego bohaterem jest zmagający się ze swoimi demonami policjant. W jego postać wciela się Idris Elba ). Rola przyniosła utalentowanemu aktorowi statuetkę Złotego Globu oraz trzy nominacje do tej prestiżowej nagrody.zdobył jedenaście nominacji do nagrody Emmy.