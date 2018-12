Jednak będzie kinowa wersja "Luthera"?

Kilka lat temu pisaliśmy o planach twórcy serialudotyczących realizacji filmu kinowego. Wtedy miał to być prequel. Scenariusz był już nawet gotowy. A jednak z projektu nic nie wyszło. Co nie oznacza wcale, że Neil Cross porzucił plany.Podczas promocji piątego sezonu, którego premiera zaplanowana jest na 1 stycznia, gwiazda serialu Idris Elba ujawnił, że Cross pracuje obecnie nad scenariuszem filmowej wersji. Ze słów aktora wynika też, że nie będzie to już prequel, ale kontynuacja. Elba zasugerował, że piąty sezon może być już ostatnim i stanowić będzie pomost między serialem a potencjalnymi kinowymi kontynuacjami.Aktor nie podał jednak żadnych szczegółów filmu. Powiedział jedynie tyle, że chcą, aby kinowyklimatem nawiązywał do mrocznych thrillerów/kryminałów z lat 90, jak na przykład. Będzie też więcej zabójstw, samochodów marki Volvo i zasępionego Luthera.