Najlepsze seriale o policji. Top 15 seriali, które warto obejrzeć

RANKING NAJLEPSZYCH SERIALI O POLICJI



14 SERIAL Nowojorscy gliniarze NYPD Blue 1993 12 sezonów 44 min. 1993 7,6 10 1 759 ocen społeczności 620 chce zobaczyć gatunek Kryminał kraj USA twórca David Milch obsada Dennis Franz

James McDaniel Nowojorscy gliniarze " to serial, który pomógł przesunąć granicę tego, jak pokazuje się na małym ekranie pracę policyjnych funkcjonariuszy. Największym osiągnięciem twórców było pokazanie, w jaki sposób śledztwo i życie osobiste wpływają na siebie nawzajem. Najważniejszy był tu oczywiście Dennis Franz w roli Andy'ego Sipowicza, jednego z najbardziej ikonicznych policjantów w historii seriali kryminalnych. Realistyczne portrety pełnych sprzeczności bohaterów, tętniący życiem, niemalże reporterski obraz Nowego Jorku oraz wciągające historie, sprawiły, że przez lata - od 1993 do 2005 roku - z chęcią zanurzaliśmy się w świecie tego serialu.

13 SERIAL Ekstradycja 1995 1 sezon 54 min. 1995 7,5 10 17 763 oceny społeczności 2 729 chce zobaczyć gatunek Kryminał

Sensacyjny kraj Polska obsada Marek Kondrat

Małgorzata Pieczyńska Na liście musiał pojawić się jakiś polski serial i nasz kraj dumnie reprezentuje " Ekstradycja ". Marek Kondrat jako Olgierd Halski to już klasyczny bohater polskiego małego ekranu, klasycznie niezłomny w walce z przestępczością i niedoskonały w życiu osobistym. Serial w reżyserii Wojciecha Wójcika to też burzliwy portret okresu polskiej transformacji, a stawką w walce Halskiego jest przyszłość Polski: symbolizowanej przez Pałac Kultury, któremu grozi wysadzenie w trzecim sezonie.

7 SERIAL Luther 2010 5 sezonów 2010 7,9 10 34 328 ocen społeczności 24 706 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj Wielka Brytania twórca Neil Cross obsada Idris Elba

Ruth Wilson Detektyw John Luther (w tej roli Idris Elba ) to kolejny przykład serialowego detektywa opętanego przez niejedną sprawę. Doświadczony detektyw tropi kolejnych seryjnych morderców, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami. Jak w przypadku wielu ekranowych policjantów, wygrywa praca. Balansujący na granicy moralności Luther to jednak fascynujący bohater, który im bardziej się stacza, tym bardziej nas intryguje.

5 SERIAL Columbo 1968 13 sezonów 40 min. 1968 7,7 10 17 322 oceny społeczności 1 986 chce zobaczyć gatunek Kryminał kraj USA twórca Richard Levinson obsada Peter Falk

Gene Barry Porucznik Columbo to prawdopodobnie najbardziej pamiętny detektyw w historii telewizji. Pamiętny tyleż dzięki geniuszowi, dzięki któremu radzi sobie przy każdej sprawie i bezbłędnie rozwiązuje kolejne kryminalne zagadki, co dzięki błyskotliwej kreacji Petera Falka . Niepozorny Columbo wciąż kluczy, zbierając kolejne informacje, ale przecież wiemy, że - tak jak i my - od razu wie, kto zabił. Śledztwo przybiera więc kształt gry w kotka i myszkę, w którą angażuje kolejnych morderców bohater. I nieważne, czy oglądamy sezon pierwszy (jeszcze z lat 70.) czy sezon dziesiąty (sięgający aż roku 2003), Columbo wciąż trzyma formę.

Kto powiedział, że po najlepsze historie na temat policji trzeba iść do kina? Dobrych policyjnych historii nie oferują jedynie filmy. Seriale nie są domeną jedynie agentów FBI czy lekarzy - twórcy małego ekranu szczególnie upodobali sobie postacie policjantów. Mamy dla Was najlepsze seriale o policji. Sprawdźcie też listy najlepszych filmowych parodii Na naszej liście znajdziecie policjantów w cywilu i w mundurze, detektywów i "krawężników", policjantów i policjantki. Odwiedzimy Nowy Jork, Baltimore i Warszawę. Będzie coś nowego (" Brooklyn 9-9 "), jak i starego (" Columbo "), są policjanci A.D. 1970, jak i A.D. 2020, jest coś z popularnych seriali (" Policjanci z Miami "), jak i szczypta Wielkiej Telewizji (" Prawo ulicy "). Zabrakło oczywiście kilku klasyków (a to " Adam-12 ", a to " Wydział zabójstw ", a to " Ulice San Francisco "), ale każdy znajdzie tu historię dla siebie.Zobacz ranking, w którym wybieramy najlepsze seriale o policji.