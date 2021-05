Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do filmowej kontynuacji "Luthera"

W rozmowie z "Variety" Idris Elba ujawnił, że we wrześniu powinny rozpocząć się zdjęcia do zapowiadanej od dawna filmowej kontynuacji " Luthera ".Serial autorstwa Neila Crossa zadebiutował na ekranach w 2010 roku. Grany przez Elbę detektyw John Luther to tropiący seryjnych morderców policjant, który równocześnie zmaga się z problemami osobistymi. Do tej pory powstało pięć sezonów. Ostatni miał premierę w styczniu 2019 i zakończył się cliffhangerem, zostawiając szereg nierozwiązanych wątków.W kwietniu tego roku " Luther " stał się przedmiotem kontrowersji po tym, jak menedżerka ds. różnorodności w BBC Miranda Wayland zasugerowała, że tytułowa ​​postać nie jest wystarczająco autentyczna jako czarny bohater.- narzekała Wayland w rozmowie ze stacją MIPTV.Rola Luthera przyniosła Elbie m.in. Złoty Glob oraz nagrodę Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.