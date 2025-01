"Marvel Rivals" bije imponujący rekord. Nie wszyscy w niego wierzą

Kto raz zagrał w "Marvel Rivals", ten wciąż gra w "Marvel Rivals"

Season 1 Battle Pass: Darkhold – zwiastun

to nowa gra z gatunku hero shooter, która umożliwia graczom wcielenie się zarówno w postaci bohaterów, jak i antybohaterów znanych z uniwersum Marvela.Z danych Steam dotyczących Sezonu 0 wynika, że średnia grających wwynosi. To wynik dobry, ale to nie on przykuwa uwagę wszystkich.Dużo bardziej komentowana jest liczba, czyli procent graczy, którzy pozostali wierni tytułowi i wciąż wgrają. Zazwyczaj jeśli po miesiącu z grą pozostaje ponad połowa graczy, to jest mowa o sukcesie. Dlatego też w wynik 93% nie wszyscy chcą wierzyć.Część sceptyków szuka racjonalnego wyjaśnienia. Wskazują na okres świąteczny, kiedybyło dawane jako prezent, a przerwy szkolne sprawiały, że osoby mogły więcej czasu spędzać przy komputerach.Część jednak przypomina stare teorie spiskowe i twierdzi, że tak duża lojalność graczy wynika z faktu, że duża ich część nie jest ludźmi.nie jest pierwszym tytułem Marvela, który musi mierzyć się z oskarżeniami o brak transparentności w wykorzystaniu AI/botów w rozgrywce. Wraz z nowymi danymi wróciły jednak ze zdwojoną siłą.