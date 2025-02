Nowy rekord "Marvel Rivals"! 40 milionów graczy

Coraz więcej graczy "Marvel Rivals"

Zwiastun gry "Marvel Rivals"

NetEase podaje, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy od premieryWśród powodów tego sukcesu wskazywany jest debiut w styczniu. Przyniósł on sporo usprawnień, nowe mapy, a przede wszystkim nowe postacie (jak Fantastyczną Czwórkę). To spowodowało wzrost zainteresowania grą, który umożliwił osiągnięcie granicy 40 milionów.Nie jest to jedyny sukces NetEase. Gra, która debiutowała tuż po Świętach, ma już na PC i mobile'u