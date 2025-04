"Ty", sezon 5: Mroczne pożegnania. Recenzja | Netflix

recenzja serialu "Ty", sezon 5.

autorka: Daria Sienkiewicz"Hello, you" – cytując naszego ulubionego mordercę z sąsiedztwa – jeżeli czytasz właśnie te słowa, to zapewne dlatego, że tkwisz od 7 lat w toksycznej relacji z Joe'em Goldbergiem. To nic wstydliwego. Widzę Cię i rozumiem, bowiem każdy, kto z wypiekami na twarzy śledzi losy tego ikonicznego już szwarccharaktera, zgodzi się, że oglądanie superhitu " Ty " sezon po sezonie to doświadczenie z kategorii grzesznych przyjemności. Joe – mistrz gaslightingu i zarazem największy stalker w historii telewizji – przez długi czas usprawiedliwiał swoje niecne grzechy niespełnioną, rosnącą wciąż potrzebą miłości. A my, widzowie, kibicowaliśmy mu w tej wyboistej i krwawej drodze po szczęście, nie zważając na symptomy syndromu sztokholmskiego rozwijającego się wśród masowej widowni serialu. Ale w końcu przyszła pora, by wyzbyć się wszelkich złudzeń. Piąta, najmroczniejsza dotąd odsłona serialu twórców Grega Berlantiego Sery Gamble , to nie tylko satysfakcjonujące i ostateczne pożegnanie z Goldbergiem, ale także wzruszający hołd złożony wszystkim zranionym przez niego kobietom oraz chłodna refleksja na temat społeczeństwa, które wpierw hoduje, a później legitymizuje takich sprawców jak Joe.Krótki pobyt Goldberga ( Penn Badgley ) w Londynie otworzył mu drzwi do świata wielkich wpływów i pieniędzy rodem z " Sukcesji ". W piątym sezonie, jak feniks z popiołów, odradza się w Nowym Jorku u boku akceptującej jego diaboliczną przeszłość ukochanej – Kate Lockwood ( Charlotte Ritchie ), wysoko postawionej CEO, która ratuje nowo poślubionego małżonka przed więzieniem, ostracyzmem i samotnością. Teraz Joe nazywa się Lockwood, a na drugie imię ma "Książę z bajki" – przynajmniej tak donoszą nagłówki najważniejszych amerykańskich czasopism, nadających Kate i Joe łatkę nowej. Choć wyjęty spod prawa Goldberg nigdy nie był tak silny i niebezpieczny jak wcześniej, od trzech lat walczy z nałogiem zabijania, pozostając w "trzeźwości" dla dobra swojej żony i syna Henry'ego. Idylla ta nie może jednak trwać wiecznie – już w pierwszym odcinku Joe zabija, ujawniając Kate oraz widzom swoją prawdziwą, dawno niepokazywaną światu twarz. Ta z kolei, za sprawą charyzmatycznego Penna Badgleya, wydaje się bardziej przerażająca niż dotychczas. Komediowych akcentów nie brakuje, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że piąty sezon " Ty " spowija wręcz namacalny, głęboki mrok, sprzyjający rzewnym rozstaniom i rachunkom sumienia.Choć akcja serialu znów koncentruje się na zgniłych moralnie kapitalistach, w tym na rodzinnej bijatyce Lockwoodów o władzę nad firmą, tym razem " Ty " nie ma ambicji, by walczyć o miano ostrej jak brzytwa satyry na wszystkich pięknych i bogatych tego świata. Podczas gdy czwarta część serii inspirowana była gotyckim horrorem i trzymającymi w napięciu powieściami kryminalnymi, w piątym sezonie twórcy oddają hołd heroiczno-miłosnym romansom, jednocześnie szydząc z dzisiejszych fanatyków gatunku, którzy, dosłownie, daliby się zabić, by spędzić choć jedną noc z mężczyzną pokroju Goldberga. Natomiast Joe, jak na miłosnego maniaka przystało, znów się zakochuje. Wśród piętrzących się tomiszczy literatury pięknej poznaje rudowłosą niewiastę cytującą z pamięci wiersze Emily Dickinson. Czy może być bardziej romantycznie? Oczywiście! Nieznajoma zwie się Bronte (hipnotyzująca na ekranie Madeline Brewer ) i uczyni z Goldberga bohatera iście bajronicznego, w możliwie najbardziej ekstremalnym tego słowa znaczeniu...