"Micronauts" nowym filmem reżysera "Jak wytresować smoka"

Jak wytresować smoka". Dean DeBlois napisze i wyreżyseruje film na podstawie linii zabawek Hasbro dla Paramountu. To jego pierwszy projekt po trylogii "

Micronauts to figurki wykonane pod koniec lat 70. na podstawie linii japońskiej firmy zabawkowej Takara zatytułowanej "Microman". Przez pewien czas były wielkim hitem sprzedażowym, a następnie pojawiły się w komiksie Marvel Comics, który zbudował wokół nich fabułę.

Komiksy opowiadały o multiwersum, nad którym szalony dyktator Baron Karza przejął kontrolę, zabijając rodzinę królewską. Niewielka grupa postaci - pilot obudzony z wielowiekowego głębokiego snu, kosmici oraz gladiatorzy, którzy przeżyli zamach stanu - łączą siły, tworząc ruch oporu.

Micronauts" na 4 czerwca 2021 r. Studio wyznaczyło datę premiery "" na 4 czerwca 2021 r.

Paramount i Hasbro wierzą, że DeBlois może wnieść do projektu to samo serce i wyrafinowanie, jakie wniósł do "