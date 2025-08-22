Newsy "Scheda" od dziś w HBO Max. Rodzinne tajemnice wypłyną na powierzchnię?
Rodzinne tajemnice, mroczna atmosfera Helu i historia, która zburzy pozorny spokój mieszkańców nadmorskiej miejscowości. Od dziś w HBO Max serial "Scheda" z Magdaleną Popławską, Grzegorzem Damięckim, Jackiem Komanem i Bartoszem Gelnerem w rolach głównych. Zobaczcie oficjalny trailer!      


Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytownego marynarza i bezwzględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę o spadek, prawdę i wpływy. Wszystko to w dusznej, hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego. Wśród sztormów, rodzinnych żalów i narastających podejrzeń, najważniejsze pytanie brzmi: co tak naprawdę zostaje po ojcu? 

"Scheda" to opowieść nie tylko o pieniądzach i testamencie, ale przede wszystkim o długu emocjonalnym, jaki dziedziczymy po bliskich. To historia o tym, jak łatwo zniszczyć rodzinne więzi i jak trudno je odbudować. 


Serial został zrealizowany dla platformy HBO Max przez Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za reżyserię odpowiada Anna Kazejak, a za zdjęcia - Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski. Producentem liniowym jest Magdalena Badura, a nadzór literacki prowadzi Anna Gronowska. Scenografię stworzyła Magda Widelska-Władyka, kostiumy Zofia Komasa, a charakteryzację Kinga Krulikowska. Za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski, montażem zajmuje się Maciej Pawliński, a reżyserem castingu jest Marta Kownacka. Producentami są Karolina Izert (TVN WBD) oraz Michał Kwieciński (Akson Studio).  

