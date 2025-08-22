Glen Powell nie chce zagrać Jamesa Bonda. "Znajdźcie do tej roboty Brytyjczyka"

Trwają poszukiwania następcy Daniela Craiga, który wcieli się w Jamesa Bonda w przygotowywanym przez Denisa Villeneuve'a widowisku "Bond 26". I choć wielu aktorów marzy, by wcielić się w agenta 007, od tej reguły są też wyjątki. Getty Images © Ethan Miller
Kwiecień 2025. Glen Powell z nagrodą Gwiazda Roku podczas Cinema-Conu w Las Vegas
Glen Powell nie chce zagrać Jamesa Bonda. Dlaczego?
W rozmowie z The Hollywood Reporter Powell
odniósł się do pomysłu, by w Bonda
wcielił się Amerykanin. Gdyby zaproponowano mu rolę, nie byłby nią zainteresowany: Jestem Teksańczykiem. Teksańczyk nie powinien grać Bonda. Razem z moją rodziną żartujemy, że mogę zagrać Jimmy'ego Bonda, ale nie powinienem grać Jamesa Bonda. Znajdźcie do tej roboty prawdziwego Brytyjczyka. Oni dobrze wyglądają w smokingach.
Najważniejsze role Glena PowellaGlen Powell
najlepiej znany jest z roli porucznika Jake'a "Hangmana" Seresina w widowisku "Top Gun: Maverick
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ukryte działania
", "Każdy by chciał
" czy serial "Królowe krzyku
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Hit Manie
", "Twisters
" i komedii romantycznej "Tylko nie ty
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komediodramat "Huntington
" oraz serial "Chad Powers
".
Glen Powell w filmie "Uciekinier". Zobacz zwiastun
Wśród zbliżających się projektów z udziałem Glena Powella
znajdziemy też wyreżyserowany przez Edgara Wrighta
thriller sci-fi "Uciekinier
" będący remakiem filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem
z 1987 roku. Film trafi na ekrany w listopadzie. Zobaczcie zwiastun: