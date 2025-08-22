Newsy Filmy Glen Powell nie chce zagrać Jamesa Bonda. "Znajdźcie do tej roboty Brytyjczyka"
Filmy

Glen Powell nie chce zagrać Jamesa Bonda. "Znajdźcie do tej roboty Brytyjczyka"

Collider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Glen+Powell+nie+chce+zagra%C4%87+Jamesa+Bonda.+%22Znajd%C5%BAcie+do+tej+roboty+Brytyjczyka%22-162576
Glen Powell nie chce zagrać Jamesa Bonda. &quot;Znajdźcie do tej roboty Brytyjczyka&quot;
Trwają poszukiwania następcy Daniela Craiga, który wcieli się w Jamesa Bonda w przygotowywanym przez Denisa Villeneuve'a widowisku "Bond 26". I choć wielu aktorów marzy, by wcielić się w agenta 007, od tej reguły są też wyjątki.

GettyImages-2208479170.jpg Getty Images © Ethan Miller
Kwiecień 2025. Glen Powell z nagrodą Gwiazda Roku podczas Cinema-Conu w Las Vegas

Glen Powell nie chce zagrać Jamesa Bonda. Dlaczego?


W rozmowie z The Hollywood Reporter Powell odniósł się do pomysłu, by w Bonda wcielił się Amerykanin. Gdyby zaproponowano mu rolę, nie byłby nią zainteresowany: 

Jestem Teksańczykiem. Teksańczyk nie powinien grać Bonda. Razem z moją rodziną żartujemy, że mogę zagrać Jimmy'ego Bonda, ale nie powinienem grać Jamesa Bonda. Znajdźcie do tej roboty prawdziwego Brytyjczyka. Oni dobrze wyglądają w smokingach.

Najważniejsze role Glena Powella


Glen Powell najlepiej znany jest z roli porucznika Jake'a "Hangmana" Seresina w widowisku "Top Gun: Maverick". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ukryte działania", "Każdy by chciał" czy serial "Królowe krzyku". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Hit Manie", "Twisters" i komedii romantycznej "Tylko nie ty". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komediodramat "Huntington" oraz serial "Chad Powers".  

Glen Powell w filmie "Uciekinier". Zobacz zwiastun


Wśród zbliżających się projektów z udziałem Glena Powella znajdziemy też wyreżyserowany przez Edgara Wrighta thriller sci-fi "Uciekinier" będący remakiem filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1987 roku. Film trafi na ekrany w listopadzie. Zobaczcie zwiastun:  


Powiązane artykuły Glen Powell

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2026)

 Bond 26

Najnowsze Newsy

Filmy

Czy Blake Lively przetrwa tę komedię romantyczną?

4 komentarze
Inne Seriale

Komisja podjęła decyzję. Bohater "Potworów" wyjdzie na wolność?

1 komentarz
Seriale Telewizja

Legenda ekranu i laureat Oscara gwiazdą 5. sezonu "Detektywa"

10 komentarzy
Filmy

Nie żyje Stanisław Sojka. Muzyk miał 66 lat

24 komentarze
Filmy

To w niej zakocha się "Highlander". Filmowa Heather wybrana!

10 komentarzy
Gry

"Silent Hill f" – Czy to jeszcze horror, czy już gra akcji?

Filmy Multimedia

(FOTO) "Lalka": Tak prezentują się filmowi Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka

23 komentarze