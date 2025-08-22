"The Survival List": Czy Blake Lively przetrwa tę komedię romantyczną?

Blake Lively kontynuuje współpracę ze studiem Lionsgate, dla którego nakręciła ostatnio "Kolejną zwyczajną przysługę". Gwiazda zagra w filmie "The Survival List", który połączy komedię romantyczną z kinem akcji.
O czym opowie "The Survival List"?
Bohaterką "The Survival List" będzie Annie, producentka reality show, która wbrew swojej woli zostaje oddelegowana do nowego programu prowadzonego przez słynnego eksperta od surwiwalu, Choppera Lane'a. Getty Images © James Devaney
Kiedy po katastrofie morskiej trafiają na bezludną wyspę, okazuje się jednak, że Chopper jest oszustem i nie wie nic o przetrwaniu. To Annie będzie musiała przejąć dowodzenie i utrzymać ich przy życiu. Zmuszeni do współpracy bohaterowie odkryją między sobą niespodziewaną chemię.
Scenariusz filmu napisał Tom Melia
, w którego filmografii jest "Ulica Rye Lane
" oraz serial "Na tafli marzeń
".
Posadę producenta filmu negocjuje Marc Platt
("Wicked
", "Jak wytresować smoka
").
"Kolejna zwyczajna przysługa" – zwiastun
O czym opowiada "Kolejna zwyczajna przysługa"?
Stephanie Smothers (Anna Kendrick
) i Emily Nelson (Blake Lively
) ponownie spotykają się na malowniczej wyspie Capri we Włoszech na wystawnym ślubie Emily z bogatym włoskim biznesmenem. Wśród luksusowych gości nie zabraknie jednak intryg – morderstwo i zdrada również potwierdziły swoje przybycie. To wesele zapowiada się na pełne zwrotów akcji, bardziej kręte niż droga z Marina Grande do głównego placu Capri.