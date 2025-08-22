Newsy Filmy Box office Box Office USA: "K-popowe łowczynie demonów" zdetronizują "Zniknięcia"?
VOD / Filmy / Box office

Box Office USA: "K-popowe łowczynie demonów" zdetronizują "Zniknięcia"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+%22K-popowe+%C5%82owczynie+demon%C3%B3w%22+zdetronizuj%C4%85+%22Znikni%C4%99cia%22-162579
Box Office USA: &quot;K-popowe łowczynie demonów&quot; zdetronizują &quot;Zniknięcia&quot;?
W ubiegłym tygodniu w amerykańskim box offisie królował wyreżyserowany przez Zacha Creggera horror "Zniknięcia" (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Jak podaje Deadline, ta sytuacja może się wkrótce zmienić. Czarnym koniem najnowszych statystyk niespodziewanie może się bowiem okazać... animacja Netfliksa, która trafiła na ekrany kin w ograniczonej dystrybucji.

Śpiewaj razem z nimi. "K-popowe łowczynie demonów" przejmują box office


Netflix wprowadził "K-popowe łowczynie demonów" na ekrany blisko 1700 kin. W większości z nich, z wyjątkiem sieci American Multi-Cinema, film wyświetlany był tylko w soboty i niedziele. Wyprzedano bilety w 1100 lokalizacjach. Według źródeł, na które powołuje się Deadline, animacja z wynikiem ok. 15 milionów dolarów ma teraz szanse zająć pierwsze miejsce w box offisie z tego tygodnia, wyprzedzając m.in. obecne na ekranach od trzech tygodni "Zniknięcia" Zacha Creggera

Kadr z filmu "Zniknięcia". Julia Garner jako Justine

"K-popowe łowczynie demonów" są aktualnie drugim najchętniej oglądanym filmem na Netfliksie. Może się pochwalić 210,5 miliona wyświetleniami na całym świecie. Pierwsze miejsce w rankingu platformy zajmuje "Czerwona nota" z wynikiem 230,9 miliona wyświetleń.  

Zobacz zwiastun "K-popowych łowczyń demonów"


Animacja "K-popowe łowczynie demonów" trafiła na Netflix w czerwcu tego roku. Opowiada ona o trzech gwiazdach muzyki K-pop, które w przerwach między koncertami chronią swoich fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły K-popowe łowczynie demonów

Zobacz wszystkie artykuły

Zniknięcia  (2025)

 Zniknięcia

K-popowe łowczynie demonów  (2025)

 K-popowe łowczynie demonów

Najnowsze Newsy

WĘŻE 2025: znamy nominacje do antynagród polskiego kina

15 komentarzy

"Scheda" od dziś w HBO Max. Rodzinne tajemnice wyjdą na jaw

Filmy

Gwiazdy i moda na planie "Diabeł ubiera się u Prady 2": Nowe zdjęcia!

2 komentarze
Filmy

Kto zagra Bonda? Na pewno nie on

18 komentarzy
Filmy

Czy Blake Lively przetrwa tę komedię romantyczną?

8 komentarzy
Inne Seriale

Komisja podjęła decyzję. Bohater "Potworów" wyjdzie na wolność?

4 komentarze
Seriale Telewizja

Legenda ekranu i laureat Oscara gwiazdą 5. sezonu "Detektywa"

15 komentarzy