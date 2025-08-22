Box Office USA: "K-popowe łowczynie demonów" zdetronizują "Zniknięcia"?

W ubiegłym tygodniu w amerykańskim box offisie królował wyreżyserowany przez Zacha Creggera horror "Zniknięcia" (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Jak podaje Deadline, ta sytuacja może się wkrótce zmienić. Czarnym koniem najnowszych statystyk niespodziewanie może się bowiem okazać... animacja Netfliksa, która trafiła na ekrany kin w ograniczonej dystrybucji.
Śpiewaj razem z nimi. "K-popowe łowczynie demonów" przejmują box office
Netflix wprowadził "K-popowe łowczynie demonów
" na ekrany blisko 1700 kin. W większości z nich, z wyjątkiem sieci American Multi-Cinema, film wyświetlany był tylko w soboty i niedziele. Wyprzedano bilety w 1100 lokalizacjach. Według źródeł, na które powołuje się Deadline, animacja z wynikiem ok. 15 milionów dolarów ma teraz szanse zająć pierwsze miejsce w box offisie z tego tygodnia, wyprzedzając m.in. obecne na ekranach od trzech tygodni "Zniknięcia
" Zacha Creggera
.
Kadr z filmu "Zniknięcia". Julia Garner jako Justine
"K-popowe łowczynie demonów
" są aktualnie drugim najchętniej oglądanym filmem na Netfliksie. Może się pochwalić 210,5 miliona wyświetleniami na całym świecie. Pierwsze miejsce w rankingu platformy zajmuje "Czerwona nota
" z wynikiem 230,9 miliona wyświetleń.
Zobacz zwiastun "K-popowych łowczyń demonów"
Animacja "K-popowe łowczynie demonów
" trafiła na Netflix w czerwcu tego roku. Opowiada ona o trzech gwiazdach muzyki K-pop, które w przerwach między koncertami chronią swoich fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Przypominamy zwiastun: