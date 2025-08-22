Gwiazdy i moda na planie "Diabeł ubiera się u Prady 2": Nowe zdjęcia!

W Nowym Jorku trwa praca na planie "The Devil Wears Prada 2", kontynuacji "Diabeł ubiera się u Prady". W sieci pojawiają się kolejne zdjęcia zza kulis tej produkcji. Zobaczcie, jak prezentują się gwiazdy wracające do swoich ról po latach.
Nowe zdjęcia z planu "Diabeł ubiera się u Prady 2" Meryl Streep
oczywiście ponownie wcieli się w Mirandę Priestly, a u jej boku zobaczymy Anne Hathaway
w roli Andrei Sachs – dziś dojrzalszej, pewniejszej siebie i gotowej na nowe wyzwania.
W obsadzie są również Tracie Thoms
, Emily Blunt
, Patrick Brammall
, Stanley Tucci
, Simone Ashley
, Pauline Chalamet
, Tibor Feldman
. Wśród nowych twarzy zobaczymy m.in. Kennetha Branagha
jako męża Mirandy, a także Lucy Liu
, Justina Theroux
, B.J. Novaka
i Rachel Bloom
.
Getty Images © TheStewartofNY Getty Images © James Devaney Getty Images © James Devaney Getty Images © James Devaney Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images © TheStewartofNY Getty Images © TheStewartofNY Getty Images © XNY/Star Max Getty Images © James Devaney
"Diabeł ubiera się u Prady 2". Czego spodziewać się w sequelu?
Przypomnijmy – pierwszy film z 2006 roku zyskał status kultowego dzięki ostrej satyrze na świat mody i niezapomnianym kreacjom aktorskim. Zakończył się odejściem Andy z Runway, która zapragnęła rozpocząć nowy rozdział w dziennikarstwie. Teraz, niemal 20 lat później, widzowie wreszcie poznają dalsze losy bohaterek w zupełnie zmienionej rzeczywistości.
W nowej części Miranda staje do walki o kluczowe budżety reklamowe, a jej główną rywalką okazuje się… Emily Charlton – niegdyś jej prawa ręka, dziś wpływowa liderka branży.