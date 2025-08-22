Newsy Filmy Gwiazdy i moda na planie "Diabeł ubiera się u Prady 2": Nowe zdjęcia!
W Nowym Jorku trwa praca na planie "The Devil Wears Prada 2", kontynuacji "Diabeł ubiera się u Prady". W sieci pojawiają się kolejne zdjęcia zza kulis tej produkcji. Zobaczcie, jak prezentują się gwiazdy wracające do swoich ról po latach.
  

Nowe zdjęcia z planu "Diabeł ubiera się u Prady 2"



Meryl Streep oczywiście ponownie wcieli się w Mirandę Priestly, a u jej boku zobaczymy Anne Hathaway w roli Andrei Sachs – dziś dojrzalszej, pewniejszej siebie i gotowej na nowe wyzwania.    

W obsadzie są również Tracie Thoms, Emily Blunt, Patrick Brammall, Stanley TucciSimone Ashley, Pauline Chalamet, Tibor Feldman. Wśród nowych twarzy zobaczymy m.in. Kennetha Branagha jako męża Mirandy, a także Lucy Liu, Justina Theroux, B.J. Novaka i Rachel Bloom.

"Diabeł ubiera się u Prady 2". Czego spodziewać się w sequelu?


   
Przypomnijmy – pierwszy film z 2006 roku zyskał status kultowego dzięki ostrej satyrze na świat mody i niezapomnianym kreacjom aktorskim. Zakończył się odejściem Andy z Runway, która zapragnęła rozpocząć nowy rozdział w dziennikarstwie. Teraz, niemal 20 lat później, widzowie wreszcie poznają dalsze losy bohaterek w zupełnie zmienionej rzeczywistości.

W nowej części Miranda staje do walki o kluczowe budżety reklamowe, a jej główną rywalką okazuje się… Emily Charlton – niegdyś jej prawa ręka, dziś wpływowa liderka branży.

"Diabeł ubiera się u Prady" – zobacz zwiastun




