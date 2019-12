"Mroczna połowa" po raz drugi

") napisze scenariusz i wyreżyseruje nową wersjęBędzie to adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga z 1989 roku.Będzie to historia pisarza, który zdobył bogactwo, tworząc mroczne kryminały i thrillery pod pseudonimem, zaś szacunek środowiska literackiego - pisząc wielkie amerykańskie powieści. Kiedy jednak bohater niespodziewanie zostaje zdemaskowany, postanawia odciąć się od swojej "mrocznej połowy" i poświęcić tylko jednemu rodzaju twórczości. Oczywiście, na to będzie już za późno, zaś w jego otoczeniu zaroi się od trupów.W pewnym sensie, "Mroczna połowa" była autobiograficznym rozliczeniem Kinga z własnym dorobkiem - reakcją na krytykę podwójnej literackiej tożsamości pisarza, który wydawał również pod pseudonimem Richard Bachman.Powieść doczekała się pierwszej adaptacji w 1993 roku. Produkowało MGM, za kamerą stanął wówczas legendarny George Romero , a przed - Timothy Hutton . Film zebrał jednak mieszane recenzje, a w amerykańskich kinach zarobił jedynie 10 milionów dolarów. Jak będzie tym razem?