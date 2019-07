"Piła IX": Pierwsze szczegóły fabuły

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w do obsady, czyli nowej odsłony cyklu slasherów, dołączył Samuel L Jackson . Dziś mamy dla Was kolejne szczegóły.Okazuje się, że nie tylko Jackson otrzymał angaż do filmu. Nowymi nabytkami są też: Max Minghella ) i Marisol Nichols ).Wiemy już też, że głównym bohaterem (którego zagra pomysłodawca całego filmu Chris Rock ) będzie policjantem przydzielonym do sprawy serii brutalnych morderstw dokonanych przy użyciu pomysłowych pułapek. Jackson będzie jego ojcem. Minghella wcieli się w policyjnego partnera bohatera, a Nichols będzie ich szefową.Zdjęcia dojuż trwają w Toronto. Jednak premiera wyznaczona została dopiero na 23 października przyszłego roku.