BIULETYN: " M.O.D.O.K." i "Spirala" na nowych plakatach

Hulu zaprezentowało nowy plakat serialu animowanego Marvela " M.O.D.O.K. ". [za: Collider]"Karma Chameleon", filmowa biografia Boya George'a , zmienia dom. Z projektem pożegnało się studio MGM i przejęła je wytwórnia Millennium Media. [za: Deadline] 50 Cent będzie gwiazdą i producentem wykonawczym sportowego thrillera sensacyjnego "Free Agents". Za kamerą stanie Dean Taylor . Będzie to historia grupy sportowców, którzy szykują skok. Celem jest kasa właściciela ich klubu, który od lat ich bezwstydnie finansowo wykorzystywał. [za: The Hollywood Reporter] Sian Clifford znalazły się w obsadzie 4-odcinkowego serialu BBC "Life After Life". Będzie to ekranizacja powieści Kate Atkinson wydanej w Polsce pod tytułem "Jej wszystkie życia". Scenariusz przygotował Bash Doran. Za reżyserię odpowie John Crowley . W 1910 roku, podczas szalejącej w Anglii śnieżycy, przychodzi na świat dziewczynka. I umiera, zanim zdąży zaczerpnąć pierwszy oddech. W 1910 roku, podczas szalejącej w Anglii śnieżycy, rodzi się ta sama dziewczynka. I żyje, snując swoją opowieść. Jak by to było, otrzymać od losu drugą szansę? A potem trzecią? Mieć nieskończoną liczbę możliwości, aby przeżyć swoje życie? Czy za którymś razem udałoby się ocalić świat przed przeznaczeniem, jakie jest mu pisane? I czy ktokolwiek chciałby to w ogóle uczynić? [za: Deadline] Alan Taylor został wybrany na stanowisko reżysera serialu "Stone Junction". Będzie to ekranizacja powieści fantastycznej Jima Dodge'a, której akcja rozgrywa się w magicznej Kalifornii lat 80. ubiegłego wieku. Będzie to opowieść o dorastaniu Daniela Pearse'a, którego przeznaczeniem jest stanąć do walki w obronie świata przed unicestwieniem. [za: Deadline]Nokia będzie bohaterem serialu fabularnego "Mobile 1.0". W pierwszym sezonie, którego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2022 roku, zobaczymy początki koncernu w latach 1988-90. [za: Variety]Lionsgate zaprezentował kolejny plakat filmu " Spirala: Nowy rozdział serii Piła ". [za: Collider] Terry George i Mariam Naoum przygotowują fabułę serialu "The Alexandria Killings". Akcja serialu rozgrywać się w latach 20. ubiegłego wieku w kontrolowanym przez Brytyjczyków Egipcie. Fabuła inspirowana będzie historią dwóch sióstr pochodzących z biednej rodziny, którym udało się wybić tworząc wystawny dom publiczny, którego gośćmi byli potężni angielscy i egipscy mężczyźni. Mroczną stroną ich biznesu były morderstwa... [za: Deadline]Nie żyje Monte Hellman . Reżyser " W poszukiwaniu zemsty " miał 91 lat. [za: The Hollywood Reporter] Erin Doherty będzie gwiazdą serialu BBC "Chloe". Jego twórczynią i scenarzystką jest Alice Seabright . Sześcioodcinkowy serial będzie historią Becky, kobiety pracującej dorywczo i mieszkającej z matką, która z obsesją śledzi instagramową aktywność Chloe oszołomiona jej pozornie idealnym życiem. Jednak Chloe niespodziewanie umiera. Becky postanawia dowiedzieć się, co się naprawdę stało. W tym celu przyjmuje nową tożsamość. Jako Sasha przenika go grona najbliższych zmarłej kobiety. [za: Variety]Constantin Film zamierza zekranizować powieść Lee Goldberga "The Walk". Autor sam przygotuje scenariusz. Bohaterem będzie kierownik w wytwórni filmowej, który po katastrofalnym trzęsieniu ziemi pieszo wyrusza na wyprawę z ruin biura w centrum Los Angeles do doliny San Fernando, gdzie znajduje się jego dom. Po drodze niechętnie łączy siły z niezwykłym wędrowcem, który podąża w tym samym kierunku. Podróż nie przebiega bezproblemowo. Na bohaterów czeka wiele pułapek i zaskakujących przeszkód. [za: Deadline]