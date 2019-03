"Pies Baskervilleów" na otwarcie 16. Święta Niemego Kina

W 2009 roku w piwnicy kościoła w Sosnowcu odkryto niewielki, ale bardzo cenny zbiór taśm filmowych z zaginionymi filmami epoki kina niemego. Wśród nich znalazł sięw reżyserii Richarda Oswalda z 1929 roku. Film ten, będący ostatnią niemą ekranizacją opowieści o genialnym detektywie Sherlocku Holmesie, odrestaurowaliśmy w FINA w partnerskim projekcie z San Francisco Silent Film Festival. W naszych zbiorach znajduje się jedyna znana obecnie zachowana kopia 35mm tego filmu. Premierowy pokaz tego sensacyjnego zjawiska otworzy. Seansowi towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu Stefana Wesołowskiego.Odkryty nośnik 35mm został uzupełniony o odkryte w trakcie trwania prac fragmenty z nośnika amatorskiego Pathé-Baby 9,5mm, znajdującego się w rękach prywatnego kolekcjonera Michaela Seebera. Najbardziej czasochłonna okazała się konserwacja i przygotowanie filmu do digitalizacji. Do zapomnianych w przykościelnej piwnicy puszek przez ponad pół wieku nikt nie zaglądał. Brak wentylacji, zbyt wysoka temperatura, a przede wszystkim wilgotność zwykle w szybkim tempie doprowadzają do rozkładu taśmy. Mimo to stan nośnika był na tyle dobry, że dzięki żmudnej pracy konserwatorów uratowano jego zawartość. Odrestaurowana taśma została zdigitalizowana w wysokiej kinowej rozdzielczości 4K.Wiosną 2017 roku cyfrowe materiały z obu kopii zostały wysłane do San Francisco, do studia restaurującego filmy w partnerstwie z SFSFF. Badaniem historii i zachowanej dokumentacji filmu zajął się prof. Russell Merritt z Uniwersytetu Kalifornijskiego, specjalizujący się w tematyce adaptacji. Po porównaniu nośników i scaleniu filmu w możliwie pełną całość, nastąpiły wielomiesięczne prace restauratorskie. Chociaż ta faza prac odbywała się już za oceanem, to każdy kolejny etap był akceptowany wspólnie ze specjalistami z FINA.odbędzie się w dniachw kinie Iluzjon przy ulicy Narbutta 50A. Decyzja o zaprezentowaniupodczas tegorocznej edycji Święta stała się dla nas punktem wyjścia do zaprogramowania innych dzieł filmowych z tego okresu, których bohaterami byli Sherlock lub detektywi inspirowani jego postacią.Więcej informacji o programie na www.swietoniemegokina.pl