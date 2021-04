"Purpleboy" zwycięzcą Festiwalu Filmów Animowanych ANIMOCJE

Zakończyła się jubileuszowa, 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMOCJE. Główną nagrodę zdobył film brazylijskiego reżysera Alexandre'a Siqueiry pt. "Purpleboy". Nagrodę publiczności otrzymał z kolei obraz "Ties" (reż. Dina Velikovskaya). Najmłodsi widzowie docenili film "Roberto" hiszpańskiej reżyserki Carmen Córdoba González.

Co roku w konkursie o Grand Prix Bydgoskiej Nagrody za Najlepszy Film Animowany walczy kilkaset animowanych filmów krótkometrażowych z kilkudziesięciu krajów świata. W tym roku otrzymaliśmy, ponad 700 zgłoszeń. Najlepszym filmem tegorocznej edycji okazał się " Purpleboy " w reżyserii Alexandre'a Siqueiry . Jury postanowiło przyznać mu Grand Prix za "bogactwo i złożoność zastosowanego języka filmowego, za istotny przekaz zbudowany na poziomie politycznym i osobistym, a także za stworzenie dzieła, którego odbiór stanowi zmysłową przyjemność".Najlepszym Filmem Polskim 10. ANIMOCJA został film Julii Orlik Jestem Tutaj ". W uzasadnieniu jurorów czytamy: "Szczegóły mimiki starszej kobiety zdradzają nam, jak bardzo cierpi ona w ostatnich dniach swojego życia. Dzięki radykalnemu wykorzystaniu statycznego ujęcia reżyserka nie pozwala nam odwrócić wzroku od głównej bohaterki i zignorować tego, co wszystkich nas dotyczy".Z kolei Junior Jury za najlepszy obraz ANIMOCJI uznało film " SH*T HAPPENS Davida Stumpfa "za przeniesienie widza do satyry, w której nic nie jest pozostawione przypadkowi, podkreślonej dobrze dobranymi kolorami i muzyką. Całość fascynuje, przyciągając uwagę widza od samego początku, aż do końca".Najmłodsi widzowie wybrali film "Roberto" w reżyserii Carmen Córdoba González.Nagrodę publiczności w tym roku otrzymał film " Ties " rosyjskiej twórczyni Diny Velikovskai Wyróżnienia trafiły także do następujących twórców: Andrey Zidkov za film "Happiness", Carolina Sandvik za film "The Expected", Pilar Garcia-Fernandezsesma za film "Ciervo" i Shaun Clark za film "Angry Dogs".Więcej informacji na www.animocje.com